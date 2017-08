Colloquio Pisapia-Speranza: "Grande assemblea democratica a ottobre"

Dopo l'incontro saltato, Roberto Speranza e Giuliano Pisapia tornano a parlarsi. "Stiamo lavorando per dare gambe e fiato alle idee emerse in questi mesi - si legge in una nota congiunta al termine del colloquio telefonico -. Ci daremo appuntamento a breve per approfondire la nostra proposta programmatica e per stabilire un percorso di partecipazione dal basso che vedrà nel mese di ottobre il culmine con una grande assemblea democratica".