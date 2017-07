L'abbraccio tra la Boschi e Pisapia diventa un caso politico

Tanto che Roberto Speranza, uno dei fondatori di Mdp, a Pisapia ha detto chiaramente che quel gesto "a un pezzo del nostro mondo ha fatto storcere il naso". Ad esempio al politologo Gianfranco Pasquino, secondo cui Pisapia "dimostra con abbracci e parole di non sapere cosa vuole", oppure al senatore Federico Fornaro, che sottolinea come la Boschi "non l'abbracciavamo prima, non l'abbracciamo adesso".



Il gesto di Pisapia, però, non è piaciuto nemmeno alla "base", tanto che sui social i militanti hanno parlato di "abbraccio mortale", "delusione totale", "a letto con il nemico", "nulla di buono", "il mio voto andrà altrove"... E se il governatore della Toscana, Enrico Rossi, tenta di minimizzare spiegando che Pisapia è "per un progetto alternativo a Renzi, le sue parole sono chiare", ammette anche che "bisogna stare più attenti ai simboli". Mentre per l'eurodeputato Antonio Panzeri: "quell'immagine crea disagio, ma non è tanto l'abbraccio in sé quanto l'aver detto 'sono a casa mia qui'. Bisogna avere coerenza e chiarire con Pisapia qual è la strada che si vuole fare insieme".