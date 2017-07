Bersani e Pisapia: "Nuova casa del centrosinistra, basta alla deriva sociale"

"Non possiamo assistere da spettatori a una deriva sociale, culturale e politica di cui vediamo i segni da due o tre anni". Così Pierluigi Bersani che con Pisapia, in piazza Santi Apostoli a Roma, ha lanciato "Insieme, nessuno escluso", presentando la sinistra alternativa a Renzi . "Vogliamo rivolgerci - ha affermato - a quelli di centrosinistra che se ne stanno a casa, disillusi e sfiduciati. Vogliamo reagire? Possiamo accettare che vinca la destra?".

Con Bersani in piazza, oltre all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, c'erano anche Pippo Civati, Massimo D'Alema, Roberto Speranza.



"Sì a un centrosinistra largo" - "Serve un centrosinistra largo e plurale, politico e civico, con meno non ce la facciamo, con meno possiamo fare solo una nobile testimonianza - ha detto ancora Bersani -. Il Pd, e mi spiace dirlo, non è nelle condizioni e nell'intenzione di promuovere un centrosinistra largo perché pensa che il centrosinistra si riassume nel Pd e il Pd si riassume nel capo. Insieme facciamo partire oggi una nuova soggettività politica in radicale discontinuità con quello che si è visto in questi anni". L'ex segretario ha poi ricordato la "scelta dolorosa" dell'uscita dal Pd dicendo di averla fatta perché "il tempo non c'era più".



E ancora: "Non è che tutto il mondo gira intorno alla Leopolda. Noi abbiamo un pensiero, se ne prenda atto. E vorrei dirlo ai dirigenti Pd: cosa pensate?".

"Viaggio in reale discontinuità con Renzi" - "Facciamo partire un viaggio in radicale discontinuità con quello che si è visto in questi anni - riprende il leader di Mdp -. E non lo facciamo per rancore, nostalgia, antipatia, perché non abbiamo fatto il vaccino obbligatorio contro l'antirenzismo".