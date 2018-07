Migranti, Mattarella: "I governi non cedano all'emotività, da irresponsabili mettere a rischio Schengen"

Secondo Mattarella, è da irresponsabili parlare di chiusura delle frontiere europee, annullando di fatto la libera circolazione prevista dall'accordo di Schengen. "I nostri giovani - ha detto - si sentono ormai europei" e "vi sono molte cose che contrassegnano l'Ue e la sua storica integrazione. Ma due ne esprimono l'anima: Erasmus e Schengen".



"Viaggiare liberamente per i nostri giovani è un dato irrinunciabile", ha aggiunto. Per il Presidente della Repubblica "mettere a rischio questo è poco responsabile. Parlare di chiusura dei confini in un momento in cui tutto consentirebbe maggiore razionalità - ha ribadito - è da evitare".