Accordo tedesco sui migranti, l'Austria: "Proteggeremo i nostri confini"

Dopo il compromesso sui migranti in Germania che prevede restrizioni all'ingresso nel Paese, e che ha salvato il governo della cancelliera Angela Merkel , l'Austria si è detta pronta a "prendere misure per proteggere le sue frontiere". Se l'accordo sarà convalidato "saremo obbligati ad adottare misure per il bene del popolo austriaco", ha affermato Vienna, affermando di voler presidiare soprattutto i confini meridionali , con Italia e Slovenia.

"L'unione dei partiti tedeschi della Cdu e della Csu preannuncia che la Germania vuole applicare misure nazionali per contrastare il flusso migratorio", si legge in una dichiarazione del governo austriaco.



Tra le proposte fatte dalla Merkel al suo ministro dell'Interno, Horst Seehofer, risulta il piano di rinviare verso l'Austria i richiedenti asilo che arrivano in Germania e che non possono essere rimpatriati nel Paese di ingresso nell'Ue. "Ora ci aspettiamo un rapido chiarimento della posizione tedesca a livello federale", si legge nel documento firmato dal cancelliere conservatore Sebastian Kurz e dai suoi alleati di estrema destra (Fpoe), il vicecancelliere Heinz-Christian Strache e il ministro dell'Interno di Herbert Kickl.