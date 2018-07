Merkel: accordo su centri transito migranti, in spirito europeo

Angela Merkel ha annunciato di aver trovato un accordo con il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer sull'istituzione di "centri di transito" per i migranti già registrati in altri Paesi, per contrastare gli ingressi illegali in Germania. È una soluzione "per salvaguardare lo spirito europeo" e "mettere ordine" sui movimenti secondari, ha detto la cancelliera tedesca.