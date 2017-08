Mattarella ricorda Borsellino: "La mafia può essere sconfitta"

"E' importante ricordare ogni 19 luglio la strage di via D'Amelio e il sacrificio del giudice Borsellino e degli uomini della sua scorta. Rinnovare la memoria deve essere un monito per le nuove generazioni e per ridare speranza a un Paese che ha ancora troppi misteri del passato da rivelare e troppe ombre da allontanare. La ricerca della verità sarà il solco su cui cammineremo e la sete di giustizia accompagnerà i nostri passi. Un pensiero particolare va ai familiari delle vittime e oggi, più che mai, ci stringiamo a loro rinnovando il nostro impegno per l'esaltazione della verità e l'affermazione della legalità". E' quanto afferma in una nota l'Associazione nazionale magistrati.