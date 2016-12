Marchionne: "Rischio mercati con no al referendum? Passerà"

Se al referendum dovesse vincere il "no", potrebbe esserci un impatto negativo sui mercati ma "come ha detto Renzi passerà anche questa". Ne è convinto l'ad di Fca, Sergio Marchionne, che si dice "nauseato dal dibattito" e spera "che ci sia un voto positivo perché la riforma non è perfetta ma qualcosa va fatto". Il rischio vero, spiega, è "quale indicazione diamo come Paese", la possibilità di dare l'idea che "non siamo disposti a cambiare".