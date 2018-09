M5S, nuovo attacco hacker sulla piattaforma Rousseau: si vota comunque

Attacca ancora la piattaforma Rousseau del M5S l'hacker che già nel 2017 bucò lo stesso sistema operativo. Questa volta, R0gue_0, il nome su Twitter del pirata informatico, ha condiviso alcuni link che portano al sito Privatebin.net, cui è possibile trovare dati relativi al Movimento, come una lista di donazioni dello scorso luglio con nomi, mail e importi. L'azione è avvenuta la notte prima del voto in rete per scegliere i candidati pentastellati per le regionali di Abruzzo e Sardegna. Ma le elezioni online sono state confermate.

In questo link pubblica dati in chiaro come nomi, cognomi, email e donazioni con date relative a luglio 2018 https://t.co/EZIMSbySuh pic.twitter.com/gxcPasG5Xv

Confermate le votazioni in programmaIn un altro tweet, aggiunge poi lo stesso Puente, l'attacco "non sarà una bella notizia per i gestori. Dovranno comunicare al garante e agli utenti coinvolti su quanto accaduto".



Il tutto è accaduto alla vigilia delle votazioni programmate sulla piattaforma, come quelle per le scelte dei candidati alla presidenza delle Regioni Abruzzo e Sardegna, oltre ad alcune proposte di legge. Nonostante quanto avvenuto sulla pagina Facebook ufficiale del Movimento si conferma la chiamata elettorale per gli iscritti alla piattaforma.