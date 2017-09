Ius soli, Minniti: la legge sia approvata entro questa legislatura

E' proprio il ministro degli Esteri il principale ostacolo all'approvazione della legge, e sia Minniti che il premier Gentiloni, afferma Repubblica, sembrano puntare sulle "pressioni" del Vaticano in tal senso sui centristi di governo. "Dobbiamo fare una battaglia politica e culturale", afferma Minniti da Assisi, sottolineando che non vi è alcun rapporto tra lo ius soli e gli sbarchi di migranti, linea questa ciondivisa anche da Ravasi.



"Si possono governare i flussi tenendo conto del principio di umanità e della tenuta democratica del Paesi di provenienza", dice ancora il ministro dell'Interno. "L'Italia è un Paese che ha accolto e accoglierà ancora".



Per questo bisogna "smuovere" Alfano, stretto nella morsa di alleati e compagni di partito contrari allo ius soli, in vista delle prossime elezioni. Gentiloni confida nel pressing della Chiesa, magari attraverso monsignor Fisichella, per convincere definitivamente il titolare della Farnesina a votare una legge che comunque non ha mai apertamente osteggiato.



La "grana" scafisti italiani - Gli scafisti italiani sono una garanzia. "Con loro non rischi di affondare in mezzo al mare ". Gli scafisti italiani puntano sulla qualità. "Il gommone è nuovo, dentro è fatto di legno e ha un motore potente". "Se fossi un jihadista userei questa rotta per penetrare in Europa". Lo dice, sempre a Repubblica, è Sari, tunisino, 40enne che, raccontando la propria esperienza su un gommone per raggiungere le nostre coste, racconta degli scafisti italiani e delle loro rotte. Quella tunisina, la storica via dei contrabbandieri di sigarette e dei latitanti in fuga. E, da qualche tempo, anche la rotta di migranti irregolari.



Toti a Tgcom24: "Legge sbagliata, non c'è il clima adatto" - Quella sullo ius soli "è una legge sbagliata, in Italia non c'è il clima adatto" per recepirla e renderla attuabile. E' quanto ha affermato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in un'intervista a Tgcom24. "Non è altro che una cinica operazione del Pd, portata avanti alla ricerca di voti per le prossime elezioni", ha aggiunto.



Boldrini: "Spero Parlamento approvi ius soli" - Di tutt'altro avviso è il presidente della Camera, Laura Boldrini. "Se la politica è l'arte del futuro - spiega - allora spero che il Parlamento approvi questa norma. La riforma della legge sulla cittadinanza non dice che diventano italiani tutti coloro che arrivano nel Paese, ma solo chi è nato qui da genitori con permesso di soggiorno di lunga durata o chi è arrivato prima dei 12 anni e ha già completato un percorso di studi di almeno cinque anni".