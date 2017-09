Non è però solo la contrarietà di Ap a bloccare il Pd: il governo non vuole rischiare di turbare i già fragili equilibri della maggioranza prima dell'approvazione, a fine mese, del Def che richiede, includendo la nota di variazione di bilancio, un voto a maggioranza assoluta, ovvero 161 voti. Una quota che difficilmente a Palazzo Madama è stata raggiunta negli ultimi tempi.



Il nuovo stop, nell'aria da giorni, è stato deciso nella conferenza dei capigruppo, la prima dopo la pausa estiva. Nonostante l'insistenza della sinistra, il Pd ha deciso di non portare al voto dell'Aula lo ius soli, già rinviato a luglio davanti alla levata di scudi dei centristi. L'approvazione, vista la mole di circa 50mila emendamenti, potrebbe avvenire solo con il voto di fiducia. Una scelta, questa, che rischierebbe di far esplodere la maggioranza e lascerebbe fuori partiti di opposizione, come Sinistra italiana, favorevoli al provvedimento ma non a concedere la fiducia al governo.



L'attenzione del governo, come sostiene il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, "resta massima" anche se al momento non ci sono le condizioni per assicurarne l'approvazione. Anche se le speranze dei suoi sostenitori si affievoliscono, sullo ius soli si potrebbe riprovare tra il Def e l'approdo in Aula della Manovra, attesa per fine ottobre.



In attesa di blindare la maggioranza sul Def, non fa passi avanti neanche il ddl Richetti sui vitalizi, approvato alla Camera e giunto ora in commissione a Palazzo Madama. M5s chiede la calendarizzazione in Aula e denuncia "l'intenzione di affossare e insabbiare" il testo sul quale, hanno affermato, "noi non molleremo".