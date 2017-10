Ius soli, Zanda: "Ok entro l'autunno, probabile il ricorso alla fiducia"

"L'Italia è l'unico Paese in Europa che non prevede lo Ius soli, una misura equa, giusta e civile", ha detto Zanda. Tornando sulle tempistiche ha spiegato che "se la legge di bilancio sarà discussa a ottobre inoltrato, esamineremo e approveremo prima lo Ius soli. Tuttavia dovremo comporre una maggioranza, garantire il 51%. Il Partito del ministro Alfano è in posizione di incertezza, ha votato lo Ius soli alla Camera e credo lo rivoterà al Senato".