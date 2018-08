Interferenze russe sulle elezioni italiane, sospette fake news anche su Facebook

L'attenzione dell'intelligence si potrebbe quindi allargare da Twitter, la piattaforma più utilizzata per l'informazione, a Facebook, quella più diffusa in termini di utenti e quindi maggiormente "efficace".



Sotto la lente degli esperti ci sarebbe in particolare l'account Petertaddeo00, nato per la promozione di un libro e passato, già durante la campagna per il referendum costituzionale del 2016, a diffondere fake news e propaganda in italiano. Prova ne sarebbe l'acquisto di pubblicità sul social fondato da Mark Zuckerberg, oltre all'utilizzo di materiale grafico simile a quello scoperto dagli investigatori Usa nell'ambito proprio di interferenze straniere, compresi contenuti a sfondo religioso. Tra il meteriale condiviso, post sulla candidata alle presidenziali francesi Marine Le Pen e su Vladimir Putin, pubblicati in italiano.