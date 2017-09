Il Papa: "Sui migranti grato a Italia e a Grecia, hanno aperto il loro cuore "

Colombia, Papa Francesco si fa male sulla papamobile: curato dallo staff Sala Stampa Vaticana 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 Ansa 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sulle condizioni dei migranti che restano in Libia, "ho l'impressione che il governo italiano stia facendo di tutto, per lavori umanitari, di risolvere anche problemi che non può assumere", ha aggiunto il Pontefice. Inoltre, se in relazione all'apertura della Chiesa italiana verso la politica del governo sul blocco dei migranti si potesse mettere anche un suo pranzo in Vaticano con Gentiloni, che si è tenuto in modo riservato nei primi giorni di agosto, replica: "L'incontro con il primo ministro è stato un incontro personale e non su questo argomento: è stato prima di questo problema, che è venuto fuori alcune settimane dopo".



"Io sento il dovere di gratitudine per l'Italia e la Grecia, perché hanno aperto il cuore sui migranti", dice ancora il Papa. "Ma non basta aprire il cuore - spiega -. Il problema dei migranti è: primo, un cuore aperto, sempre, anche per un comandamento di Dio, ricevere, perché 'tu sei stato schiavo', migrante, in Egitto. Ma un governo deve gestire questo problema con la virtù propria del governante, cioe' la prudenza. Cosa significa? Primo: quanti posti ho. Secondo: non solo ricevere, ma integrare".



"E c'è un'ultima cosa che voglio dire e che vale soprattutto per l'Africa - aggiunge Francesco -. C'è nel nostro inconscio collettivo un motto, un principio: l'Africa va sfruttata. Un capo di governo su questo ha detto una bella verità: quelli che fuggono dalla guerra è un altro problema; ma tanti che fuggono dalla fame, facciamo investimenti lì perché crescano. Ma nell'inconscio collettivo c'è che ogni volta che tanti Paesi sviluppati vanno in Africa, è per sfruttare. Dobbiamo capovolgere questo. L'Africa è amica e va aiutata a crescere".