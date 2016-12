Il ministro Giannini: "Scuole aperte anche d'estate e la domenica"

Si intitola " Scuola al centro " il progetto che il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini , ha presentato ai colleghi del G7 in corso in Giappone. "Vogliamo lasciare aperti gli istituti medi e superiori durante l'estate e la domenica - spiega al " Messaggero " -, per i ragazzi che restano a casa e finiscono a passare le giornate per strada. Si potranno usare per fare sport, musica e laboratori. E ai docenti un piccolo compenso aggiuntivo".

Quello prospettato dal ministro è un investimento da 10 milioni di euro per rendere le scuole un polo aggregativo 365 giorni all'anno e non solo un posto dove passare il tempo sui libri. Insomma, i ragazzi non useranno luglio e agosto per ripassare matematica... "Pensiamo allo sport, a scuole di musica e teatro. Ma anche vari laboratori artistici" spiega la Giannini.



E l'apertura "straordinaria" degli istituti potrebbe estendersi oltre i mesi estivi, rendendo le scuole accessibili la domenica durante l'anno scolastico. "Se il progetto che sperimenteremo quest'estate andrà bene, perché no?" risponde il ministro. Ma i docenti come saranno coinvolti in tutto questo? "Non sono obbligati a partecipare - dice la Giannini -, lo farà solo chi vorrà. E ci sarà un compenso, ma non molto alto". Al resto ci pensarenno associazioni di volontariato e per ogni città ci sarà un bando pubblicato sul sito areearischio.it per organizzare le équipe che seguiranno i ragazzi.