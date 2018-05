Governo M5s-Lega: c'è base contratto, il premier sarà terzo | Salvini e Di Maio chiedono tempo fino a domenica

"Con l'incontro di oggi sono state gettate le basi per scrivere un contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega contenente i punti programmatici da realizzare per il Paese. Si è trattato di un incontro molto positivo, che ha messo in luce una piena sintonia prima di tutto sul metodo con cui si sta procedendo e che prevede ulteriori incontri tecnici da qui a domenica per scrivere un programma di governo definitivo". E' quanto affermano in una nota congiunta M5s e Lega.