Crollo ponte, Trump chiama Conte e offre il suo aiuto all'Italia

Donald Trump ha telefonato al premier Giuseppe Conte per esprimergli le sue condoglianze per la tragica vicenda dell'incidente del viadotto a Genova, in cui sono morte 43 persone. "Il presidente - ha spiegato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders - ha parlato con il presidente del Consiglio Conte per offrirgli assistenza dopo il crollo del ponte in Italia".