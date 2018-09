Crollo ponte, decreto Genova in Gazzetta Ufficiale: entra in vigore

Il "decreto Genova" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, è entrato in vigore. Sono 46 gli articoli, suddivisi in cinque capi, che stabiliscono disposizioni urgenti per la città ligure dopo il crollo del ponte Morandi, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per gli eventi sismici del 2016 e 2017, per il lavoro e per le altre emergenze.