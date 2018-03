1 marzo 2018 19:09 Berlusconi: "No agli inciuci post voto, manterremo lʼimpegno preso" Meloni soddisfatta per la manifestazione unitaria del Centrodestra. Salvini: "Tra una settimana avremo il nostro governo. Renzi e Di Maio saranno solo un ricordo"

"Il programma della sinistra è incompatibile con il nostro. Con i Cinque Stelle è impossibile anche sedersi a un tavolo insieme. Abbiamo preso l'assoluto impegno di non aprirci a coalizioni e inciuci e anche se non raggiungeremo la maggioranza manterremo l'impegno". Lo ha assicurato Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del Centrodestra, aggiungendo: "La prima modalità in politica è mantenere gli impegni presi in campagna elettorale".

Berlusconi: "Siamo gli unici a poter garantire un governo stabile" - "L'unica coalizione che potrà garantire un governo forte è stabile e quella del centrodestra formata da questi quattro eroi della libertà", ha sottolineato il leader di Forza Italia durante la manifestazione elettorale al tempio di Adriano insieme a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Raffaele Fitto.



"Coperture per la flat tax ci sono, porterà benefici" - "Ora farò una cosa che in televisione non mi consentono di fare e cioè leggere tutti i benefici che porta la flat tax", ha proseguito Berlusconi. "I catastrofisti - ha poi sottolineato - ci dicono che non ce la faremo perché non ci sono le coperture. In realtà servono per i primi anni e poi non servono più e comunque i soldi ci sono".



"Voto per rabbia? Mogli piuttosto picchiate i mariti" - "Diamo un consiglio alle signore: picchiate il marito prima di andare a votare cosi' vi sfogate e poi votate per noi", ha aggiunto Berlusconi scherzando sul ragionamento fatto poco prima di Raffaele Fitto secondo il quale "c'è molta rabbia tra gli elettori che rischiano di sfogarsi nel seggio elettorale". Ma Giorgia Meloni ha avvertito: "Dobbiamo stare attenti che se poi sono i mariti ad essere arrabbiati non votano per noi".