"In Italia non si entra illegalmente. Non consentiamo a nessuno di entrare se non ne ha il diritto. Bisogna ripristinare il decreto flussi". Lo dice Giorgia Meloni a Tgcom 24. "Abbiamo fatto il servizio di taxi agli scafisti, ci hanno fatto diventare il campo profughi d'Europa - dice ancora la leader di Fdi -. Dietro i flussi migratori c'era un interesse del potere finanziario a fare entrare migliaia di disperati per creare manodopera a basso costo".

"Vicini a numeri per maggioranza governo" - In vista delle elezioni, Giorgia Meloni è sicura: "Siamo abbastanza vicini ai numeri per avere una maggioranza che possa garantire un governo. Alla fine stiamo, tra mille diversità e dibattiti, costruendo una coalizione che trova una sintesi tra posizioni diverse. Nessuno comanda ed è comandato. Lealmente competiamo tra di noi per far vincere il centrodestra. Abbiamo uno schema a tre punte, e chi prende più voti indica il presidente del Consiglio".



"Flat tax solo per redditi incrementali" - Sulla proposta di riforma fiscale presentata dal centrodestra, Giorgia Meloni ha chiarito: "La flat tax chiede tempo. Ma al primo Consiglio dei ministri di può fare una flat tax del 15% sui redditi incrementali: fa emergere il sommerso, fa lavorare la gente meglio e di più e non ha bisogno di coperture per cui si può fare subito. Ma la flat tax si deve applicare solo alle aziende che restano in Italia e che non delocalizzano".



"Regionali Lazio? Puntiamo a unità coalizione" - In merito alle prossime elezioni Regionali nel Lazio, la leader di Fratelli d'Italia ha dichiarato: "Spero che il candidato del centrodestra alla Regione Lazio ci sia nelle prossime ore. Abbiamo privilegiato l'unità della coalizione invece di quello dei singoli partiti. Noi Abbiamo proposto Fabio Rampelli che conosce benissimo la Regione. Alla fine con serenità dovremo decidere chi saprà tenere tutto insieme. Se la scelta non cadrà su Sergio Pirozzi mi auguro, visto che lui stesso si dice un uomo di centrodestra, egli possa aiutarci".



"Di Maio come Raggi, inseguono cittadini" - "Di Maio? Non è molto distante dalla Raggi - ha commentato Giorgia Meloni -. Il M5s è un movimento che dice tutto ed il suo contrario dalla sera alla mattina. Sono molto preoccupata da un movimento che dimostra di non avere visione delle proposte ma insegue i cittadini senza dare risposte".