Berlusconi: "Tajani uomo giusto ma sarà lui a dire se va bene" | "Azzeramento della Fornero per soddisfare Salvini"

"Antonio Tajani? Lui è un uomo giusto, e mi piacerebbe che fosse lui il premier. Ma ho preso l'impegno con lui a far dire a lui se sarà disponibile". Lo ha affermato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi . "Siccome so già che vinceremo le elezioni - ha aggiunto - ho già preparato un decreto legge per aiutare l'occupazione giovanile: toglieremo per sei anni tutte le tasse alle imprese che li assumono".

"Azzeramento Fornero per soddisfare Salvini" - "Abbiamo dato questa soddisfazione a Salvini sull'azzeramento della Fornero. La politica è fatta di compromessi", ha poi detto il presidente di Forza Italia a SkyTg24, osservando di preferire una modifica tecnica della riforma previdenziale, ma non un'abolizione totale. "Ma la coalizione con la Lega è solida, abbiamo programma comune", ha aggiunto.



"Amico della mafia? Assurdo, sono stato vittima" - "Il giornale che sostiene il M5s ha tirato fuori sentenze secondo cui sarei amico della mafia, un'accusa assurda. Io sono stato vittima della mafia che voleva rapire i miei figli", ha sottolineato Berlusconi. "Poi ho avuto una sede della Standa a Catania bruciata, perché non pagavo. Il mio governo - ha proseguito - ha fatto più di tutti contro i boss".



"Io condannato da una sentenza politica" - "La mia condanna per frode fiscale - ha proseguito - è stata il frutto di una sentenza politica. Non sono stato condannato da un collegio di magistrati, ma da un plotone di esecuzione politico. Una vergogna. Ho avuto 77 procedimenti contro di me e sono riusciti solo in quella condanna, ma sono certo che la Corte Ue cambierà tutto".