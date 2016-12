Governo tecnico? No del Movimento 5 Stelle

foto LaPresse Correlati M5S: spiragli per un governo tecnico

Roberta Lombardi: "Fascismo buono? Solo analisi storica" 15:26 - Giornata di smentite per il M5S. Se ieri si era parlato infatti di un'apertura dei grillini a un governo tecnico, Vito Crimi, capogruppo designato al Senato, nega questa ipotesi: "L'unica soluzione è un governo del M5S" scrive sulla sua pagina Fb. Torna sui suoi passi anche Roberta Lombardi, "capogruppo" alla Camera, dopo le accuse di filofascismo per un post sul suo blog: "Condanno il fascismo, la mia era solo un'analisi storica". - Giornata di smentite per il M5S. Se ieri si era parlato infatti di un'apertura dei grillini a un governo tecnico,, capogruppo designato al Senato, nega questa ipotesi: "L'unica soluzione è un governo del M5S" scrive sulla sua pagina Fb. Torna sui suoi passi anche"capogruppo" alla Camera, dopo le: "Condanno il fascismo, la mia era solo un'analisi storica".

Crimi: "Unica soluzione un governo M5S" - "Non ho mai parlato di appoggio a governo tecnico - si legge nel post di Crimi - l'unica soluzione che proponiamo è un governo del Movimento 5 Stelle che attui subito e senza indugio i primi 20 punti del programma e a seguire tutto il resto. Il nostro programma è chiaro ed è stato annunciato in tutte le piazze e in streaming. Le nostre parole di ieri in conferenza stampa sono state chiare e non lasciano dubbi. Abituatevi a chi dice sì per dire sì, no per dire no, senza interpretazioni. Ci aspettano alcuni giorni di lavoro e preparazione per questo tutti noi parlamentari abbiamo bisogno che ci lasciate lavorare. Garantiamo la coerenza, terremo la barra dritta: la nostra è una rivoluzione culturale pacifica e democratica e non la fermeremo, il nostro unico senso di responsabilità è verso gli elettori che ci hanno dato mandato di attuare questa rivoluzione culturale che è già in atto malgrado le resistenze di coloro che sono attaccati a poltrone e privilegi".



Grillo boccia Monti, "il governo più politico" - A dire un no forte e chiaro sia al governo tecnico sia a un prolungamento del governo Monti arriva anche il leader del movimento. "Il M5S non darà la fiducia a un governo tecnico, né lo ha mai detto - scrive Beppe Grillo sul suo blog -. Il governo Monti è stato il governo più politico del dopoguerra, nessuno prima aveva mai messo in discussione l'articolo 18 a difesa dei lavoratori". E ancora: "Non esistono governi tecnici in natura, ma solo governi politici sostenuti da maggioranze parlamentari. Il presidente del Consiglio tecnico è un'enorme foglia di fico per non fare apparire le vere responsabilità di governo da parte di Pdl e Pdmenoelle".



Grillo: "Alleati di movimenti-associazioni" - In un tweet Grillo scrive anche che "noi non ci alleiamo coi partiti, noi ci alleiamo con tutti i movimenti e le associazioni. Abbiamo sì alleati, eccome". Poi il leader M5S rinvia a quanto da lui scritto nel libro "Il Grillo canta sempre al tramonto".



Colle: "Impossibile anticipare l'insediamento delle Camere" - Intanto, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha fatto sapere che, per difficoltà di vario ordine, è impossibile un anticipo dell'insediamento delle Camere. Per il Colle, l'impossibilità di anticipare rispetto alla data prevista del 15 marzo, consegna "ancora un ampio spazio per una proficua fase preparatoria delle consultazioni del Capo dello Stato per la formazione del governo".



Renzi a Palazzo Chigi - Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, si è recato a Palazzo Chigi, a Roma, dove ha incontrato Mario Monti. Il premier ha invitato i leader di Pd, Pdl e M5S per un giro di consultazioni separate in vista del prossimo vertice europeo.