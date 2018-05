25 Aprile, Mattarella apre le celebrazioni: "Resistenza come Risorgimento, erano patrioti"

25 aprile, Mattarella apre le celebrazioni allʼAltare della Patria Ansa 1 di 54 Ansa 2 di 54 Ansa 3 di 54 Ansa 4 di 54 Ansa 5 di 54 Ansa 6 di 54 Ansa 7 di 54 Ansa 8 di 54 Ansa 9 di 54 Ansa 10 di 54 Ansa 11 di 54 Ansa 12 di 54 Ansa 13 di 54 Ansa 14 di 54 Ansa 15 di 54 Ansa 16 di 54 Ansa 17 di 54 Ansa 18 di 54 Ansa 19 di 54 Ansa 20 di 54 Ansa 21 di 54 Ansa 22 di 54 Ansa 23 di 54 Ansa 24 di 54 Ansa 25 di 54 Ansa 26 di 54 Ansa 27 di 54 Ansa 28 di 54 Ansa 29 di 54 Ansa 30 di 54 Ansa 31 di 54 Ansa 32 di 54 Ansa 33 di 54 Ansa 34 di 54 Ansa 35 di 54 Ansa 36 di 54 Ansa 37 di 54 Ansa 38 di 54 Ansa 39 di 54 Ansa 40 di 54 Ansa 41 di 54 Ansa 42 di 54 Ansa 43 di 54 Ansa 44 di 54 Ansa 45 di 54 Ansa 46 di 54 Ansa 47 di 54 Ansa 48 di 54 Ansa 49 di 54 Ansa 50 di 54 Ansa 51 di 54 Ansa 52 di 54 Ansa 53 di 54 Ansa 54 di 54 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico e il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, giunti all'Altare della Patria per le celebrazioni del 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo. leggi tutto

Mattarella: "Resistenza come Risorgimento" - "Non era, quella fascista, la Patria che aveva meritato il sacrificio eroico di tanti soldati italiani. La Patria, che rinasceva dalle ceneri della guerra, si ricollegava direttamente al Risorgimento, ai suoi ideali di libertà, umanità, civiltà e fratellanza". Lo dichiara il presidente Sergio Mattarella. "Non fu, dunque, per caso, che gli uomini della Brigata Maiella scelsero per se stessi la denominazione di patrioti. La stessa dei giovani che andavano a morire in nome dell'Unità di Italia".



Gentiloni: "Giorno del riscatto" -"Il 25 Aprile fu il giorno del riscatto dell'Italia. E' dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà contro gli orrori della dittatura. Un pensiero speciale oggi a Giorgio .Napolitano, protagonista della Repubblica. Forza Presidente!". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.



Fico: "Resistenza pagina irrununciabile della democrazia" - "La Resistenza rappresenta un punto di riferimento irrinunciabile nella vita democratica del Paese: è in questa pagina fondamentale della nostra storia che ogni cittadino italiano può infatti ritrovare le radici della Repubblica e della Carta costituzionale". Il presidente della Camera Roberto Fico commemora così il 25 Aprile. L'Italia "deve dimostrare di aver tratto insegnamento dal suo passato".



Casellati: "25 Aprile patrimonio comune" - "Il 25 Aprile è una data che ha restituito la libertà al nostro Paese, ma è anche una giornata nella quale è giusto ricordare quanti per quella stessa libertà hanno sacrificato la loro vita, una data estremamente attuale". Lo afferma il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una intervista a Senato Tv. "Tutte le vicende di quella pagina fondamentale per l'Italia repubblicana - aggiunge - rappresentano un patrimonio comune della memoria da trasmettere alle nuove generazioni".



Comunità palestinese al corteo Anpi: comunità ebraica non partecipa - Al grido "Ora e sempre resistenza" e con in testa lo striscione "I partigiani" è partito il corteo organizzato dall'Anpi a Roma per il 25 Aprile. Il corteo partito da via Genocchi, alle spalle della sede della Regione Lazio, sfilerà per le strade del quartiere della Garbatella fino a Porta San Paolo. In piazza sventolano bandiere dell'associazione nazionale dei partigiani e della pace che aprono il corteo. Presente anche una delegazione della comunità palestinese di Roma e Lazio con bandiere palestinesi, kefieh e uno striscione "Gerusalemme città aperta. Pace e giustizia in Palestina". Alla manifestazione non partecipa, invece, la comunità ebraica che ha deciso di non aderire più al corteo quando la comunità palestinese ha annnciato di portare in piazza con i propri simboli.



Raggi: "Ricordiamo chi si sacrificò per la libertà" - "Buon 25 Aprile, buona Festa della Liberazione. Oggi ricordiamo chi si sacrificò per la nostra liberta'". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi, che celebra la ricorrenza della Liberazione dal nazi-fascismo in varie cerimonie. Stamane ha deposto una corona all'Altare della Patria, poi si è recata al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Sarà presente al Museo storico della Liberazione in via Tasso, dove la Comunità ebraica romana ha deciso di celebrare il 25 Aprile, dopo la rinuncia a partecipare al corteo dell'Anpi per la presenza della Comunità palestinese. Il primo cittadino si recherà in tarda mattinata a Porta San Paolo, dove il corteo dell'Anpi terminerà.