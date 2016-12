Grillo: "Napolitano è cattivo, ha violentato la Costituzione"

23:10 - "Napolitano lo pensavo un saggio, invece è cattivo, è un uomo che ha violentato la Costituzione". Lo ha detto Beppe Grillo a Padova. "Sono andato a parlargli due volte - ha aggiunto - e mi ha fottuto come un pivello". Il leader 5 Stelle è arrivato sul palco del Palafabris manovrando a mano un "tanko" di cartone, che spara coriandoli. "C'è un diritto alla secessione, se fate un referendum sono con voi. E' un'autodifesa".

"Se non c'è il voto di preferenza, non c'è democrazia. Lo capite o no? Ditemi se sono pazzo..", ha sottolineato il leader M5S, criticando l'impianto del cosiddetto "Italicum". "Hanno fatto una legge elettorale che è una bellezza - ha aggiunto - si vota e si va al ballottaggio, ma Berlusconi arriva dietro. Al ballottaggio andiamo noi e loro, però vinciamo noi, è sicuro. Pensavano di avercela messa in quel posto..".



"Anche Bergoglio si è iscritto al nostro blog" - "Il nostro movimento è nato il 4 ottobre, il giorno di San Francesco, siamo il primo movimento francescano, 'perché nessuno rimanga indietro'. Anche Bergoglio si è iscritto al nostro blog". E' una delle battute pronunciate da Beppe Grillo, in apertura del suo show teatrale.