Beppe Grillo attacca Matteo Renzi: "Alle europee con le veline"

16:45 - Le quattro deputate scelte dal premier, Matteo Renzi, come capoliste Pd alle europee, sono "usate a fini di marketing secondo la migliore tradizione berlusconiana: quattro veline e Renzie a fare il Gabibbo. Una presa per il culo, ma tinta di rosa". A sostenerlo è il leader M5s, Beppe Grillo, che sul suo blog spiega come "50 dei 73 candidati in lista Pd vivono da sempre di politica, cariche, soldi pubblici e non hanno mai fatto un lavoro vero".

La replica del Pd: "Capolista veline? Grillo ha paura" - "Grillo dimostra sempre più di aver paura del Pd per la scelta di mettere come capolista 5 donne. Le sue affermazioni rivelano l'idea che lui ha delle donne, noi ne abbiamo una diversa e le vogliamo sempre più protagoniste". Così il vicesegretario Pd, Lorenzo Guerini, ribatte al leader M5S che ha paragonato alle veline le 5 donne capolista Pd alle europee.