12:08 - Non gli è proprio andato giù. A Giuliano Ferrara non è piaciuto un articolo censorio su Repubblica a proposito della canzoncina cantata per Matteo Renzi dai bambini di Siracusa. E quindi ha registrato una "sua" canzoncina a sostegno del premier: "Renzi è un piccolo porcellin, gli vogliamo tanto ben..." Anzi è andato oltre: "Indico anche un concorso per il Foglio: mandateci a lettere@ilfoglio.it parole e note per celebrare il piccolo Principe, detto anche l’Amorazzo nostro".

Ecco il video della canzoncina dei bambini