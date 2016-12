5 marzo 2014 Grillo: "Renzi tra scolari come Mussolini"

19:47 - Beppe Grillo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto con l'inno cantato dai ragazzi dell'Istituto comprensivo Raiti di Siracusa in occasione della visita del primo ministro Matteo Renzi. La canzoncina, dal titolo "Clap and jump per Renzi", è stata attaccata nel blog del Movimento 5 stelle dove è scritto: "Ricorda, in peggio e in grottesco, gli incontri di Mussolini con i figli della Lupa".

Renzi replica: "Beppe è nervoso" - "Beppe Grillo è nervoso. Non vuole che io vada nelle scuole, mi vorrebbe rinchiuso nel palazzo. Ma io sto con gli studenti, le insegnanti, le famiglie e i sindaci. Mentre i suoi stanno fuori ad urlare con Forza Nuova. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei!". Così il premier Matteo Renzi su Facebook replica alle accuse partite dal blog di Grillo.