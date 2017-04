Pippa Middleton si sposa, George e Charlotte star delle nozze

Mentre Geroge e Charlotte parteciperanno in qualità di paggetto e damigella al matrimonio della zia, Kate non avrà una parte di spicco, non solo per evitare di attirare i riflettori su di sé, ma anche per rispettare una tradizione britannica secondo cui le damigelle devono essere nubili e più giovani della sposa.



Pippa e James Matthews si scambieranno le promesse d'amore in una chiesa di campagna, la St Mark’s Church a Englefield, nel Berkshire, mentre il ricevimento si svolgerà nella tenuta dei Middleton a Bucklenbury.



Gli invitati saranno circa 150, tra parenti e una ristretta cerchia di amici intimi. Secondo indiscrezioni Pippa non avrebbe esteso l'invito a Meghan Markle, attuale fidanzata del Principe Harry e alla modella Vogue Williams, sexy fidanzata del futuro cognato Spencer Matthews.