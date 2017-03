Principe Harry e Meghan Markle, che bacio appassionato!

Prime effusioni in pubblico e prime arrabbiature per la regina. Il settimanale Chi in edicola da mercoledì pubblica in esclusiva le foto del principe Harry e della fidanzata Meghan Markle avvinghiati in piscina e poi mentre si scambiano un bacio appassionato. La regina non vede di buon occhio l'attrice americana che non è stata invitata alle nozze di Pippa Middleton in programma il 20 maggio.