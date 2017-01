Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un passeggino a testa

12:11 - Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, approfittando di una bella giornata calda, fanno due passi nel centro di Milano con le loro bambine. Tomaso spinge il passeggino di Sole, la primogenita, e la showgirl, in splendida forma, la navicella di Celeste. I due accompagnati da alcuni amici si fermano a chiacchierare per strada ridendo e scherzando. A completare il quadretto familiare manca solo Aurora...

Durante la settimana è Michelle che porta le bimbe al parco, accompagnata dalla tata e dal bodyguard, ma nel weekend è papà Tomaso che si occupa personalmente delle sue donne.



La coppia, una volta superato l'ostacolo scalini all'ingresso del portone, è pronta per fare un giro. Michelle, sempre più asciutta dopo il parto (avvenuto l'8 marzo), indossa dei jeans aderenti che le calzano a pennello, abbinati a una giacca estiva a righe bianche e nere che aperta davanti mette in evidenza un florido seno visibile da una maglia scollata. Capelli sciolti sulle spalle e occhialoni completano il look da... vip.



I due spingono i passeggini, si fermano, parlano e ridono in compagnia dimostrando di essere una coppia affiatata e felice...