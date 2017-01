Michelle Hunziker, debutto social per Celeste

11:00 - “Il mio cuore con voi per sempre”. E' la dedica di Michelle Hunziker al debutto social della piccola di casa Trussardi. Da qualche giorno la conduttrice ha aperto un account Instagram e ora posta la foto di Celeste, in bianco e nero, di profilo tra le braccia della mamma. Anche per il debutto di Sole su Twitter la showgirl aveva scelto una visione in bianco e nero, tra le braccia di Aurora.

“Sento l'estate arrivare...che bello le giornate si allungano e viene voglia di stare fuori. Anche Lilly oggi correva come una pazza felice nei prati e ha staccato questa margherita per voi! Buona serata a tutti” cinguetta mostrando l'immagine del cagnolino. Poche ore prima aveva ufficialmente aperto il profilo Instagram: “Ma Ciaoooooooo! Cucù! Eccomi qua con il mio instagram! Ci ho messo un po',ma ora ci sono anch'io! Vi abbracio tutti...”. Ora che Michelle è approdata su questo social aspettiamo nuove foto delle piccole di casa e dei selfie della conduttrice.