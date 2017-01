A poche ore dal parto, guarda che belle vip

10:13 - Poche ore o pochi giorni dopo il parto, in posa social per uno scatto destinato a fare il giro del mondo. Le neomamme vip postano sui loro profili Instagram le prime immagini dei loro cuccioli per presentare ai follower i nuovi arrivati. Bellissime e in splendida forma, ecco Bianca Balti mamma di Mia e Milla Jovovich che ha partorito Dashiel Edan due settimane fa. Ma anche la modella Coco Rocha, Michelle Hunziker e non solo.

La top model Bianca Balti ha aspettato diversi mesi prima di ufficializzare la sua seconda gravidanza. Poi a fatica ha mostrato un pancino appena accennato, fino alla passerella di due mesi fa con un le curve evidenti della dolce attesa. Non ci ha messo molto invece a mostrare ai fan la sua piccola creatura. A pochi minuti dal parto Bianca posava bellissima con la piccola Mia tra le braccia. Sorridente e rilassata come in uno spot.



Anche Milla Jovovich non ha resistito e ha postato le foto della sua secondogenita Dashiel Edan. L'attrice americana, bellissima anche senza trucco e parrucco, si è fatta fotografare con la bimba in braccio a due settimane dal parto. Ha cinguettato: “Ancora non mi sono mai tolta il pigiama” mostrando le sue giornate tra poppate e pannolini.



Il biberon in casa Trussardi lo da anche papà Tomaso. Michelle Hunziker, dopo aver regalato ai fan uno scatto in cui mostra la piccola Celeste tra le sue braccia tra coccole e baci, posta una foto del marito intento a dare il latte alla figlia. “Un abbraccio a tutti gli splendidi papà di tutto il mondo! Noi donne siamo pazze di voi quando siete così...” ha scritto la showgirl su Twitter.



Coco Rocha, modella canadese, ha addirittura aperto un profilo dedicato alla figlia appena nata, Ioni Conran. La piccolina in pochi giorni ha conquistato migliaia di utenti Instagram, tanto da diventare subito una celebrity. Per lei mamma Coco e papà James hanno scattato tante foto subito dopo il parto e le hanno postate per i fan.