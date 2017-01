21 aprile 2015 Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, una parte della loro Villa Aurora è in vendita 450 mila euro per tre locali e un immenso giardino a Inverigo per i nostalgici dell'ex coppia dello showbiz Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Il nido d'amore che fu di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ai tempi della loro love story, è in vendita. Come si legge sul sito Immobiliare.it, i migliori offerenti, nostalgici della coppia, si potranno aggiudicare una porzione della splendida Villa Aurora di Inverigo, in provincia di Como, che i due ex coniugi avevano dedicato alla loro primogenita: 135 metri quadrati e un pezzo di storia dello showbiz italiano.

Eros e Michelle tornano quindi "insieme" per ultimare un atto di cessione di un pezzetto del loro passato. Ambedue con una vita privata completamente ricostruita, due figli a testa dai nuovi coniugi, Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli, rieccoli uno accanto all'altro.

In vendita il piano terreno della villa, dalla quale Eros e Michelle se ne andarono definitivamente dopo la separazione. Tre locali con un enorme terrazzo che corre lungo tutto il perimetro dell’abitazione e un giardino esclusivo di circa 1.000 metri quadrati. Prezzo richiesto: 450 mila euro. Punto di forza dell’abitazione, come si legge sul sito dell'Immobiliare, è la grande privacy di cui potrà godere il nuovo proprietario; già all’epoca in cui vi vivevano Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker questo era un elemento irrinunciabile e anche la ristrutturazione ha mantenuto inalterata la situazione. Chi vorrà mettere mano al portafogli potrebbe non pentirsene!