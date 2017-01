23 marzo 2015 Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, confronto ad armi pari Le due neo mamme sfoggiano sorrisi ai fotografi e sembrano già tornate in perfetta forma fisica dopo il recente parto Tweet google 0 Invia ad un amico

10:04 - Rossetto rosso fuoco e occhiali da sole per la bionda, Michelle Hunziker, look da ragazzina, scarpe basse e foulard svolazzante per la mora, Marica Pellegrinelli. Le "due donne" di Eros Ramazzotti, la ex e l'attuale moglie, hanno da poco dato alla luce un bebè, ma sembrano già in perfetta forma e a Milano sfoggiano entrambe sorrisi e silhouette ai paparazzi.

Michelle, che ha appena pranzato con il marito Tomaso Trussardi, la madre Ineke e il fratello Harold, si è persino concessa un calice di vino rosso. Per l'occasione la bionda showgirl, diventata mamma per la terza volta di una bambina, Celeste, nata l'8 marzo, ha voluto "trasgredire" con un rossetto rosso intenso da vamp, che le dona moltissimo e la rende ancora più sexy. Una neo mamma bellissima.



Anche Marica Pellegrinelli, che il 14 marzo ha regalato a Eros Ramazzotti il suo primo maschietto Gabrio Tullio è presto tornata alla sua vita quotidiana. Eccola mentre accompagna la piccola Raffaela Maria all'asilo, tornata già in perfetta forma fisica. Gonna, scarpe basse e una nota di colore, Marica ha sorriso ai fotografi, felice, di ottimo umore e come sempre splendida.