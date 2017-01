Malika Ayane ricomincia da Claudio

Ha ripreso a battere il cuore di Malika e il merito va a un affascinante uomo che ha saputo conquistarla dopo l'addio a Brugia avvenuta a giugno dello scorso anno. La cantante e Federico si erano sposati nel 2011 con rito civile a Milano e proprio di lui la Ayane diceva: "Con mio marito sono convinta che durerà". Non è andata a finire proprio così, ma per fortuna ora al suo fianco c'è Claudio e tra loro sembra ci sia una forte affinità.



I due fidanzati, in giro per le vie della capitale, dove fino a pochi giorni fa la cantante ha portato al Teatro Sistina il musical Evita, sono stati immortalati a braccetto in centro. Una sosta per un bacio travolgente e via verso casa...