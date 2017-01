Lapo Elkann, beato tra le donne... e in barca spunta la nuova fiamma

L'estate non è ancora finita per Lapo Elkann, che su Instagram posta foto-cartoline dal mare. Il rampollo di Casa Agnelli è in vacanza con l'amico couturier Alessandro Martorana, la compagna del sarto e fashion blogger Elena Barolo e una sexy biondina. In barca, infatti, in quella che sembra una gita a quattro, c'è anche la bella Marina Penate, giovane pr che vive tra Parigi e l'Italia. Sarà lei la nuova fiamma?