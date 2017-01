Lapo Elkann e Bianca Brandolini d'Adda, vacanza sullo yacht insieme

Lei pizzicata in vacanza con un misterioso accompagnatore , lui beccato in barca con una splendida modella. Si è parlato di nuovi amori all'orizzonte. Poi sul settimanale Chi spuntano le foto di lei e di lui, di nuovo insieme sullo yacht. Ritorno di fiamma tra Bianca Brandolini d'Adda e Lapo Elkann? Galeotto è stato il matrimonio tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi per i due ex, cugini di terzo grado?