Lapo Elkann, spericolate acrobazie con la nuova fiamma

Ha ritrovato il sorriso Lapo Elkann e, come scrive lui stesso su Instagram, avverte "buone vibrazioni". Il rampollo di Casa Agnelli ha una nuova, bellissima, fiamma. Il settimanale "Chi", che l'ha sorpreso sulla sua nuova barca sull'Elba, dà una identità alla fidanzata: è la modella marocchina Hind Sahli, 24 anni, volto di brand internazionali come Estée Lauder. La complicità tra i due è palpabile, l'estate 2015 tutta davanti.

La nuova coppia è inseparabile. Eccoli insieme in barca e durante le spericolate acrobazie sulla moto d'acqua in cui Lapo si è esibito per la gioia della ragazza. Con loro anche il cugino dell'imprenditore, Marcantonio Brandolini D'Adda e una modella spagnola. I quattro nei giorni scorsi hanno navigato intorno all'isola.