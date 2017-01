Lapo Elkann, costume poco patriottico: il tricolore finisce sul didietro

Lapo Elkan continua la sua estate in barca, a bordo del suo yacht dalla singolare livrea camouflage, il Lap1 varato all'inizio di luglio. Stavolta, a largo di St. Tropez, il rampollo di casa Agnelli ha sfoggiato anche un costume particolare, un boxer con la Union Jack e la bandiera a stelle e strisce sul davanti. E il tricolore? Per Lapo, sostenitore del Made in Italy, la bandiera italiana finisce sul didietro in compagnia di quella giapponese.

Lapo Elkann è in vacanza sul suo yacht insieme a un gruppo di amici, in un'estate che lo ha visto protagonista anche del gossip. Avvistato in acquascooter insieme alla modella marocchina Hind Sahli, a largo dell'isola d'Elba, un mese fa, sembrava che la coppia stesse diventando sempre più intima. Invece, la settimana scorsa, Lapo è stato paparazzato insieme all'indimenticata Bianca Brandolini D'Adda, la storica ex con la quale, complice il rapporto di parentela (sono cugini di terzo grado) ha mantenuto una solida amicizia. Teatro degli incontri, in entrambi i casi il Lap1. La scenografia è certa, il nuovo amore no.