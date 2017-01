Kim Kardashian, al trucco anche le parti intime

In uno degli scatti pubblicati da Dedivanovic si vede la regina dei reality piegata in avanti con le mani appoggiate su una sedia, mentre il make up artist le sistema il trucco sul fondoschiena. In un'altra è seduta con le gambe aperte e Mario le abbellisce l'interno coscia. Poi lui scrive: “Ecco cosa veramente accade nei momenti che precedono un grande evento con sfilata sul red carpet. Quando una ragazza ha bisogno di essere truccata su tutto il corpo, devo correre al lavoro”. E si riferisce al backstage della cerimonia degli Mtv Video Music Awards dello scorso agosto.