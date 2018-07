Gilda Ambrosio parla per la prima volta di Stefano De Martino

Ama far parlare di sé, ma senza esagerare. A volte odia essere al centro dell'attenzione, ma è consapevole del suo lavoro e del bisogno dell'esposizione mediatica. Gilda è considerata tra le “30 under 30” più influenti nel campo dell'arte e della cultura, tra le 500 più influenti al mondo nel campo della moda e occupa un posto speciale nel cuore dell'ex di Belen Rodriguez.



Si definisce “verace”, cioè un mix di “amore, verità, calore, spontaneità”. Posa per la rivista con l'aria da diva e dice di essere “una bambina nel corpo di un'adulta. Zero maliziosa”. E' viziata (non lava i capelli da sola, ma chiama il parrucchiere in casa due o tre volte a settimana), ma molto generosa (regala tantissimo). “me lo dico da sola: torna con i piedi per terra. Faccio cose da principessa, ma ho un animo gitano e bilancio bene i vizi” racconta la Ambrosio.



Sogna le nozze per il party: “Il matrimonio è la festa dell'amore, no? E allora festeggiamo – spiega Gilda – Amo uscire, non vorrei mai stare a casa. Amo la notte”. Presto comprerà casa e, se potesse, si trasferirebbe in una villa a Ibiza, dove ha appena trascorso le vacanze con Stefano De Martino, napoletano come lei. “Anche a Milano ho amici quasi solo napoletani. Una vita di compagnia: non succede mai che sia a pranzo o a cena da sola. Non ci sono confini nell'amicizia” confessa.