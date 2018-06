Stefano De Martino, altro che single: vacanze d'amore... sempre con Gilda

E' atterrato a Ibiza anche Stefano De Martino in compagnia di Gilda Ambrosio, i neo sposi Vincenzo Sabatino, Domenico Iovine e pochi altri amici. Insieme in una grande villa si divertono tutti tra tuffi e chiacchiere a bordo piscina e allegre serate in locali "a luci rosse". Tra loro c'è anche il piccolo Santiago, che si divide tra mamma (sull'isola con Andrea Iannone) e papà.

Stefano si professa single, ma al suo fianco c'è sempre lei, Gilda. La stessa con la quale un anno fa è stato pizzicato in atteggiamenti intimi proprio alle Baleari. Tra alti e bassi i due starebbero ancora insieme, ma preferiscono non postare foto pubbliche di coppia e alimentare così il mistero sulla loro relazione. Intanto su Instagram non sfugge il tenero rapporto tra la giovane imprenditrice e Santiago, vicini in acqua e sull'amaca mentre De Martino non perde di vista il suo bambino.