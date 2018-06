Stefano De Martino e Gilda Ambrosio a nozze sul lago di Como

Location da sogno, panorama mozzafiato, vip a go-go, musica, balli sfrenati e tanto divertimento. Alle nozze di Vincenzo Sabatino e Domenico Iovine i protagonisti sono proprio Stefano De Martino, unico testimone della coppia insieme all'amica Giorgia Gabriele (ex di Gianluca Vacchi), e Gilda Ambrosio, unica damigella, incaricata di seminare petali di rosa lungo il cammino degli sposi.



Il ballerino elegantissimo e felice balla per tutta la sera, regala coccole al piccolo Santiago (vestito come papà e altrettanto bravo nei balletti) e intrattiene con i suoi movimenti sexy. Gilda lascia senza fiato con il suo abito esageratamente sensuale, trasparente e da diva. Alla festa partecipano anche Adelaide De Martino che scatta selfie con la “cognata” Gilda e la mamma della Ambrosio.



Ma tra gli invitati ci sono anche Chiara Ferragni e Fedez. La fashion blogger posa accanto a Gilda mostrando il suo miniabito che lascia intravedere il seno al vento (il rapper nelle storie indica il seno in libertà della compagna). Per la coppia il matrimonio sul lago è una sorta di prova generale in vista delle loro nozze...