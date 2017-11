5 agosto 2017 11:00 Gianluca Vacchi, i lussuosi 50 anni di "Mr. Enjoy" Lʼimprenditore trasformatosi in re dei social fa mezzo secolo e volta di nuovo pagina: dopo Giorgia Gabriele, ecco Ariadna Gutierrez

Gianluca Vacchi compie 50 anni. L'imprenditore, trasformatosi in re dei social, ha raggiunto il significativo traguardo in compagnia della sua nuova fiamma, la modella 23enne Ariadna Gutierrez. Dedito a uno stile di vita lussuoso e all'insegna del divertimento, "Mr. Enjoy", com'è stato soprannominato, si diletta anche dietro la consolle come deejay, spesso su splendide barche dotate di ogni tipo di comfort.

Vacchi ha lasciato l'Italia per trasferirsi nella sua lussuosissima villa a Miami, dove tra un party e l'altro si rilassa nella sua mega-piscina. Anche in acqua, non rinuncia alle comodità: su Instagram, l'imprenditore ha presentato la sua colazione 'galleggiante', assaggiata da vero vip a ritmo di musica dance, una delle sue più grandi passioni.

Per Vacchi, tuttavia, la vita non è sempre stata facile. Come ha lui stesso raccontato, nel settembre del 2016 ha rischiato di morire per un malore. In quel mese, infatti, il tenore delle fotografie condivise su Instagram è improvvisamente cambiato: il pigiama da sera ha lasciato il posto a quello vero, dalle pazzie in palestra si è passati alle camere d'ospedale. I follower, andati immediatamente in ansia, sono poi stati tranquillizzati dal diretto interessato, che però ha sottolineato la gravità di quanto accaduto.

"Quando rischi la vita, ogni cosa diventa molto più importante", ha commentato Vacchi. "Quando stai male, la tua prima medicina è l'amore. Giorgia sei stata la mia colonna in questi giorni con il tuo amore dolcissimo. Grazie amore mio, ti amo", ha poi scritto per l'allora fidanzata Giorgia Gabriele, conscio dell'importanza del suo sostegno durante quel brutto periodo. Con la Gabriele, peraltro, aveva detto che si sentiva già un "marito", e non aveva chiuso la porta a un possibile arrivo di figli.

Ma, come accaduto in seguito al malore, Vacchi ha di nuovo voltato pagina nella propria vita e ora con Ariadna ha ritrovato il sorriso. E non fa nulla per nasconderlo: oltre al lusso e il divertimento, sempre ben in mostra sui social, si può certamente dire che i suoi 50 anni sono anche all'insegna della felicità.