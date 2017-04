Gianluca Vacchi balla a Miami... e fa il solito boom

I suoi balletti diventano subito virali. E non importa se Gianluca Vacchi ha lasciato l'Italia per trasferirsi nella sua lussuosissima villa a Miami, le danze ancheggianti e improbabili dell'imprenditore italiano con la fidanzata Giorgia Gabriele fanno subito boom di visualizzazioni. In poche ore racimola più di sette milioni di clic grazie alla hit latina del momento, Despacito.

Perfino i due autori del tormentone Luis Fonsi e Daddy Yankee hanno condiviso il balletto di Vacchi che in boxer davanti al mare di Miami si scatena al fianco della sexy Giorgia. Il re dei social non si accontenta del successo italiano e in America si fa subito riconoscere e apprezzare. Gianluca e la Gabriele si esibiscono sulle note di Despacito in una scenografia fantastica. L'attenzione dei follower però non si concentra sul mare sullo sfondo, ma sulle movenze dei suoi protagonisti. Non passano inosservati nemmeno i segni del costume tatuati sul fisico perfetto di Giorgia. Manco a dirlo, Vacchi è da poco diventato designer di una capsule collection di costumi da bagno.