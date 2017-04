Gianluca Vacchi: "Un figlio... e le nozze"

C'è chi lo ama e chi lo odia, ma alla fine tutti lo seguono e il suo Instagram sfiora i 9 milioni di follower. Merito senza dubbio dei suoi balletti, delle scorribande in auto e in moto e del suo GVstyle, uno stile di vita che non tutti possono permettersi. E neanche a dirlo, da pochi giorni Gianluca e la compagna Giorgia se la spassano a Miami, nel super attico di lusso appena acquistato, scenografia perfetta per le loro coreografie di coppia dai ritmi latini.



E proprio dalla capitale della movida notturna Giorgia, modella 31enne dal fisico statuario, e inseparabile compagna dell'imprenditore da 3 anni, svela al settimanale le qualità di Gianluca che l'hanno fatta innamorare: "Mi ha colpito subito per il grandissimo rispetto che ha per le donne. Sicuramente anche per la sua vena divertente e creativa che ha fatto breccia nel mio cuore". Vacchi, dal canto suo aggiunge: "Sono sempre stato una persona che ha trattato le persone che ama con estrema trasparenza e generosità e sicuramente a Giorgia sto dando tutto me stesso, senza maschere e filtri, condividendo qualunque cosa".



I due, che si sentono già marito e moglie, potrebbero fare il grande passo se dovesse arrivare un figlio. "Mi piacerebbe molto, spero solo che non sia "pazzo" come il padre! Mi piacerebbe che come lui fosse divertente e sapesse godere del bello della vita. Noi ci divertiamo e amiamo molto quello che facciamo", confessa la Gabriele.