Gianluca Vacchi, slippino hot e nuova fiamma in spiaggia

Il siparietto piccante è servito. Sul bagnasciuga di Miami dove Gianluca Vacchi è spiaggiato insieme all'amica Raffaella spunta una nuova compagna che non passa certo inosservata. Bikini fucsia e curve da capogiro, la modella colombiana che si scatta selfie sul lettino vicino a Vacchi ha tutte le caratteristiche per incantare i follower dell'esagerato imprenditore italiano. “La vita è troppo breve per non divertirsi” cinguetta lei e il motto calza a pennello anche nella spericolata vita di Gianluca. Lui dal canto suo mostra sul profilo social il costumino che mette in risalto tutte le sue doti e scrive: “Ti amo America”.