Gianluca Vacchi, sempre più lusso: ecco la colazione "galleggiante"

Con Gianluca Vacchi non ci sono mai le mezze misure: da sempre dedito al lusso più sfrenato, l'imprenditore italiano mostra dal suo profilo Instagram la piscina della sua sfarzosa villa di Miami, mentre candidamente immerso nell'acqua assaggia - mentre balla - la sua colazione da vip. Come lo stesso re dei social scrive, è una "floating breakfast", una vera e propria colazione galleggiante da gustare tra una nuotata e l'altra.

Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 14 Lug 2017 alle ore 01:08 PDT

Gianluca Vacchi (49 anni) è tornato da poco single dopo la rottura con Giorgia Gabriele, ribattezzata "Lady Enjoy": la 31enne, infatti, non farebbe più parte della vita dell'imprenditore, che ormai da tempo posta sul suo profilo Instagram scatti in solitaria per i suoi dieci milioni di follower.