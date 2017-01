Gianluca Vacchi, i post dopo la grande paura

“Quando rischi la vita, ogni cosa diventa molto più importante”. E a dirlo è il Paperon de Paperoni 2.0, Mr Enjoy, il protagonista dell'estate 2016. Di lui hanno parlato tutti i giornali, i suoi balletti in barca e le sue acrobazie in aereo sono state le più cliccate, ma poi all'improvviso Gianluca Vacchi ha fatto spaventare il web per il suo stato di salute. E ora i follower pendono dai suoi post...

“Quando stai male, la tua prima medicina è l'amore. Giorgia sei stata la mia colonna in questi giorni con il tuo amore dolcissimo. Grazie amore mio, ti amo” è la dedica di Vacchi alla compagna di scorribande Giorgia Gabriele. Con lei ha solcato mari e monti tra balletti improbabili, look eccentrici e serate senza limiti, circondato da amici e tanti volti noti, amato e odiato al tempo stesso. Della sua vita sopra le righe hanno scritto e parlato in molti, poi, due settimane fa, dai profili dell'imprenditore italiano il registro è cambiato. Il pigiama da sera ha lasciato il posto a quello vero, dalle pazzie in palestra si è passati alle camere d'ospedale e i follower sono andati letteralmente in ansia.

L'imprenditore bolognese ha provato a rassicurare tutti con post e messaggi, ma sono le foto e i balletti a mancare. Un video racconta il suo ritorno a casa per qualche giorno di convalescenza prima di tornare in clinica a fare accertamenti. I suoi domestici lo hanno accolto con emozione e lacrime e lui li ha salutati con affetto. Al suo fianco Giorgia che non lo lascia mai solo. Ora il pericolo sembra passato, ma le foto e i video gvlifestyle sono solo throwback...