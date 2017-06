Balletti in solitaria per Gianluca Vacchi dopo la rottura con la fidanzata Giorgia Gabriele

"E adesso con chi ballerà?". E' la domanda che si fanno i quasi dieci milioni di follower di Gianluca Vacchi, dopo che l'imprenditore italiano, diventato famoso per i suoi balletti in giro per il mondo con l'inseparabile fidanzata Giorgia Gabriele, è tornato single. La 31enne, ribattezzata Lady Enjoy, non farebbe più parte della vita dell'imprenditore, che da qualche tempo, sul profilo Instagram posta solo scatti in solitaria. La notizia anticipata da Novella 2000 ha già fatto il giro del web.

Dopo anni in giro per il mondo su jet privati e vacanze da sogno, la coppia sembra essere proprio scoppiata. Per il momento i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito. Difficile, quindi, sapere chi tra i due abbia deciso la rottura, però Vacchi si è sempre detto innamoratissimo della sua fidanzata.



Solo qualche mese fa l'imprenditore non escludeva la possibilità di mettere su famiglia con la modella di Sora con cui condivideva tutto. Sembra che l’uomo più seguito al mondo su Instagram, oltre alla fine della storia d'amore sia rimasto anche senza il suo socio, che da anni gli curava tutti i profili social e che lo ha trasformato in un fenomeno internazionale del web. Con chi improvviserà i suoi balletti adesso?